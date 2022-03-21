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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzincan'da “eTwinning” ile buluşmayan ilçe kalmadı

İHA

Erzincan'da “eTwinning” ile buluşmayan ilçe kalmadı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri ve ArGe Birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında “eTwinning” faaliyetleri tüm ilçelerde başladı.
2021 yılında eTwinning kalite etiketi sayılarında başarı yakalayan Erzincan’da 105 Avrupa Kalite Etiketi, 287 Ulusal Kalite Etiketi olmak üzere toplamda 392 kalite etiketi kazanıldı. Elde edilen başarıların devamının sağlanabilmesi adına ilk olarak, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye ve Tercan’da ki okullarda eTwinning projelerine yeni başlayan öğretmenlere bir günlük yüz yüze uygulamalı atölye çalışması yapıldı. Atölye çalışmalarının çıkış noktası ise İlçelerin il merkezine uzak olması ve genel itibariyle göreve yeni başlayan öğretmenlerin bulunması oldu. İlçelerde ki öğretmenleri yalnız hissettirmemek, proje çalışmalarında onlara her daim destek olunacağını göstermek de proje hedefleri arasında. Konu ile ilgili Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ 'Amaç Öğrenmekse eTwinning Her Yerde' sloganıyla çıkılan bu yolda ilimizdeki bütün ilçelerde bir günlük yüz yüze ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen atölye çalışmalarının sonuncusu İliç'te 11 öğretmenin katılımıyla İliç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilmiş ve böylece ilçe atölye çalışmaları tamamlanmıştır. 2021 Aralık ayı itibariyle başlayan bu çalışmalar ilçelerimizdeki çeşitli okullarda, her kademeden toplam 120 öğretmenin katılımıyla gerçekleşmiştir. Yapılan her çalışmada hedef eTwinning'e yeni başlayan, proje yapmak isteyen gönüllü öğretmenler olmuştur. Atölyelerde eTwinning portal tanıtımı, uygulamalı olarak proje metni yazma, Twinspace yönetimi, örnek Web 2.0 araçları gibi konular üzerinde durularak çalışmalar gerçekleştirilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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