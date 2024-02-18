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        Maden ocağındaki işçileri kurtarma çalışmalarında 6'ncı gün; yeni kaymalar yaşanıyor

        ERZİNCAN'ınİliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprak altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları, olayın 6'ncı gününde de ekipler tarafından sürdürülüyor. Ekiplerin çalışmaları sırasında ise heyelanın olduğu bölgede bazı toprak kütlelerinin yeniden kaydığı ve kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin zor anlar yaşadığı öğrenildi. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan bir su gibi vadiye doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Toprak altında kalan işçileri kurtarmak için Erzincan başta olmak üzere, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'nden gelen AFAD ekipleri de görev aldı. Birçok gönüllü yardım kuruluşu da kurtarma çalışmalarına katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ise arama kurtarma çalışmaları için oluşturulan kriz masasındaki koordinasyon görevi sürüyor. ŞÜPHELİ SAYISI ARTABİLİR Ayrıca olay sonrası Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da devam ediyor. Olayda kusuru olduğu değerlendirilen ve gözaltına alınarak İliç Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Başmühendis Murat Bayraktar, Mühendis Şenol Demir, Vardiya Amiri Soysal Doğan, Saha Sorumlusu Abdülkadir Cansız, Saha Yetkilisi Hüseyin Üstündağ ve Şirket Vekili Kanada uyruklu Jain Ronald Guille tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 saatlik yargılamada, maden alanında titreşim kayıtlarını tutan A.R.K ve Saha Görevlisi M.T ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bilirkişi raporuna göre, şüpheli sayısının ilerleyen süreçlerde artabileceği belirtildi. BAKAN YERLİKAYA YENİDEN BÖLGEDE Heyelanla ilgili yapılan çalışmaları olay ilk gününden itibaren yakından takip eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, gece saatlerinde gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da eşlik ediyor. Bölgede çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Yerlikaya ve Bayraktar, çalışmaları yakından izliyor. Ayrıca gün içerisinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından basın mensuplarının bölgeyi ziyaret edeceği ve heyelan bölgesini yakından görüntüleyebileceği bildirildi. AFAD: 2 BİN 663 PERSONEL GÖREV YAPIYOR AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında, 2 bin 663 personel ile arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. AFAD'dan sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, "İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu kayıp 9 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam etmektedir. 210 bin metrekarelik alan, 8 sektöre ayrılarak tüm alanlar termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları, georadar, dronlar ve fiziki arama ile havadan ve karadan sürekli taranmaktadır. Gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalarda 2 bin 663 personel, 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron ile georadar ve jeoradar görev yapıyor" denildi. TOPRAK KAYMALARI ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR Ekiplerin çalışmaları sırasında ise heyelanın olduğu bölgede hala risk oluşturan toprak kütleleri olduğu, çalışmaların bazı toprak kütlelerinin yeniden kaydığı ve kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin zor anlar yaşadığı öğrenildi. Yapılan aramalarda yerleri lokal olarak belirlenen işçileri bulabilmek için çalışmalar devam ederken risk oluşturan kütlelerin zaman zaman kaydığı bildirildi. Özellikle heyelanın olduğu günün ardından yağan yağmurun da etkisiyle toprağın sıvılaştığı ve ekiplerin çamurlaşan toprakta işçileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Öte yandan toprak altında oldukları belirlenen 9 kişinin yakınları maden ocağında kendilerine tahsis edilen bir bölgede bekletilip ve kendilerine sık sık çalışmalar hakkında bilgi veriliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 18.02.2024 - 10:48
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        Maden ocağındaki işçileri kurtarma çalışmalarında 6'ncı gün; yeni kaymalar yaşanıyor
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        ERZİNCAN'ınİliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprak altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları, olayın 6'ncı gününde de ekipler tarafından sürdürülüyor. Ekiplerin çalışmaları sırasında ise heyelanın olduğu bölgede bazı toprak kütlelerinin yeniden kaydığı ve kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin zor anlar yaşadığı öğrenildi. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, 13 Şubat saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan bir su gibi vadiye doğru aktı. 9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Toprak altında kalan işçileri kurtarmak için Erzincan başta olmak üzere, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'nden gelen AFAD ekipleri de görev aldı. Birçok gönüllü yardım kuruluşu da kurtarma çalışmalarına katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ise arama kurtarma çalışmaları için oluşturulan kriz masasındaki koordinasyon görevi sürüyor. ŞÜPHELİ SAYISI ARTABİLİR Ayrıca olay sonrası Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da devam ediyor. Olayda kusuru olduğu değerlendirilen ve gözaltına alınarak İliç Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Başmühendis Murat Bayraktar, Mühendis Şenol Demir, Vardiya Amiri Soysal Doğan, Saha Sorumlusu Abdülkadir Cansız, Saha Yetkilisi Hüseyin Üstündağ ve Şirket Vekili Kanada uyruklu Jain Ronald Guille tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 saatlik yargılamada, maden alanında titreşim kayıtlarını tutan A.R.K ve Saha Görevlisi M.T ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bilirkişi raporuna göre, şüpheli sayısının ilerleyen süreçlerde artabileceği belirtildi. BAKAN YERLİKAYA YENİDEN BÖLGEDE Heyelanla ilgili yapılan çalışmaları olay ilk gününden itibaren yakından takip eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, gece saatlerinde gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da eşlik ediyor. Bölgede çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Yerlikaya ve Bayraktar, çalışmaları yakından izliyor. Ayrıca gün içerisinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından basın mensuplarının bölgeyi ziyaret edeceği ve heyelan bölgesini yakından görüntüleyebileceği bildirildi. AFAD: 2 BİN 663 PERSONEL GÖREV YAPIYOR AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında, 2 bin 663 personel ile arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. AFAD'dan sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, "İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu kayıp 9 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam etmektedir. 210 bin metrekarelik alan, 8 sektöre ayrılarak tüm alanlar termal ve manyetik dronlar, toprak altı görüntüleme cihazları, georadar, dronlar ve fiziki arama ile havadan ve karadan sürekli taranmaktadır. Gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalarda 2 bin 663 personel, 802 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron ile georadar ve jeoradar görev yapıyor" denildi. TOPRAK KAYMALARI ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRIYOR Ekiplerin çalışmaları sırasında ise heyelanın olduğu bölgede hala risk oluşturan toprak kütleleri olduğu, çalışmaların bazı toprak kütlelerinin yeniden kaydığı ve kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin zor anlar yaşadığı öğrenildi. Yapılan aramalarda yerleri lokal olarak belirlenen işçileri bulabilmek için çalışmalar devam ederken risk oluşturan kütlelerin zaman zaman kaydığı bildirildi. Özellikle heyelanın olduğu günün ardından yağan yağmurun da etkisiyle toprağın sıvılaştığı ve ekiplerin çamurlaşan toprakta işçileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Öte yandan toprak altında oldukları belirlenen 9 kişinin yakınları maden ocağında kendilerine tahsis edilen bir bölgede bekletilip ve kendilerine sık sık çalışmalar hakkında bilgi veriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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