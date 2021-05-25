Erzurum'da yasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliği operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1 uyuşturucu imalat düzeneği, 1 Hint keneviri kökü bulunan ekili saksı, 1 uyuşturucu madde öğütücüsü,1 kurusıkı tabanca, 80,8 gram skunk ile uyuşturucu madde yapımı ve kullanımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin sorgusu sürüyor.
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