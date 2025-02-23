Elon Musk'ın Kanada vatandaşlığının iptali için imza kampanyası başlatıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçim kampanyası sürecinde ve başkanlık koltuğuna oturduktan sonra "Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti" olması yönündeki sözlerine destek veren dünyanın en zengin ismi ve Trump'ın müttefiki Elon Musk, Kanada'dan beklenmedik bir adımla karşılaştı.

Kanada'da "ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiklerinden Elon Musk'ın vatandaşlığının iptali için imza kampanyası başlatıldı.

Yazar Qualia Reed tarafından başlatılan ve Yeni Demokratik Parti (NDP) Milletvekili Charlie Angus tarafından desteklenen imza kampanyasına binlerce Kanadalı katıldı.

Musk'ın "Kanada'nın ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu" öne sürülen kampanya dilekçesinde Başbakan Justin Trudeau'ya Güney Afrika doğumlu Musk'ın çifte vatandaşlığının iptal edilmesi ve annesi aracılığıyla sahip olduğu Kanada vatandaşlığından çıkarılması çağrısı yapıldı.

Dilekçede, iş insanı Musk'ın "servetini ve gücünü Kanada seçimlerini etkilemek için kullandığı" ve "Kanada'nın egemenliğini silmeye çalışan yabancı bir hükümetin üyesi olduğu" iddia edildi.

50 bini aşkın kişi tarafından imzalanan dilekçe, 20 Haziran'da Avam Kamarasında sunulacak.