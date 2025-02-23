Özcan Deniz: Ağabeyim, beni ölümle tehdit ediyor

Her şey, Özcan Deniz'in 2023'te İran vatandaşı Samar Dadgar ile evlenmesinden sonra başladı. Deniz, yeni eşine ne kadar sarıldıysa anne ve kardeşlerinden o kadar uzaklaştı.

"Benim" diyen öğleden sonraki tartışma programlarını kıskandıran söylemler, tartışmalar ve olaylar, Deniz ailesini çepeçevre sardı.

Samar Dadgar Deniz - Özcan Deniz Aile içinde kalıp, ömür boyu dile getirilmemesi gerekenler, sosyal medya aracılığıyla herkese sunuldu. Bütün bunların nedeni de maddi... Özcan Deniz ile 22 yıldır menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz’in arası, açılan tapu davaları nedeniyle bozuldu. Bitmeyen öfke Haberi Görüntüle Özcan Deniz, Sarıyer’de kendisine ait olan 3 adet mülkün tapusunu ağabeyi Ercan Deniz'in üzerine tescil ettirmişti. Kararından vazgeçerek tapuları kendi üzerine kaydettirmek isteyen Özcan Deniz , İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak ‘tapu iptali ve tescil’ davası açtı. Anne Kadriye Deniz'in Ercan Deniz'den yana saf tutmasıyla Özcan Deniz, kendisini dünyaya getirip büyüten kadını bir anda sildi. REKLAM Özcan Deniz hastanelik oldu Haberi Görüntüle Özcan Deniz, bütün bu yaşananlardan sonra geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirdi. Doktorunun gerekli görmesi halinde önümüzdeki günlerde kalp damarlarına stent takılacak.