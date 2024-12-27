Özcan Deniz'in bitmeyen öfkesi
Özcan Deniz, "Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum. Eskisinden daha güçlü ve parlak yola devam ediyorum" diyerek, annesi ve kardeşlerini hayatından çıkardığını yineledi
Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile iş ilişkisini noktalamıştı.
Özcan Deniz'e ağabeyi Ercan Deniz'in yanı sıra kız kardeşi Yurda Güler de tepki göstermişti. Güler, ünlü oyuncu / şarkıcının eşi Samar Dadgar'a yüklenmişti.
"DAĞIMIN KARI, KARIM, GÜLÜ YAVRUM"
Uzun zamandır konuyla ilgili sessiz kalan Özcan Deniz'den bugün yeni bir paylaşımda bulundu. Özcan Deniz, yoluna artık 'çekirdek ailem' dediği eşi ve oğluyla devam edeceğini yineledi.
Özcan Deniz şunları söyledi: Yarın her şey geçse de, kalpte bıraktığı tortu asla geçmez ve onunla yaşar insan. Ben de bu tortuyu bırakanlar elbet birgün anlayacaktır; onlara benim verdiğim saygınlığı kimse vermeyecek, dertlerine canıyla, kanıyla, varıyla, yokuyla benim kadar kimse koşmayacak. Gurur duyması gerekene tepeden baktıklarını, şükretmeleri gerekenlere küfrettiklerini anlayacaklar.
Bir zeytini dört kere ısırarak kahvaltı yaptığımız günlerden, yatağa aç girdiğimiz günlerden, tuvaletsiz mutfaksız fareli evlerden (bunun filmini çekeceğim) hayal bile edemeyecekleri buralara gelme sebeplerimize küfretmenin acı finalini göstermesin Allah.
Hepsini unuttunuz değil mi? Ben tek bir gününü bile unutmadım. Kendimi ve sizi oralardan çıkartmak için 9 yaşımdan beri savaş verdim. Bu uğurda kanım bile döküldü. Nasıl unuturum? Sen de savaştın bunu inkar edemem. Farkımız sen Nimet olarak önüne serilenlere, sebeplerine küfürle, inkârla, müsrif ederek yaklaştın. Asla dilemem ama bereketsiz ve aldanılmış bir son bu yolun sonu. Çok acı. O eşik aşıldı artık. Temiz bir yer kalmadı tutabileceğim. Bana iyi gelenlerle, dağımın karı, karım ve bahçemin en güzel gülü yavrumu yanıma aldım, Allah'a güvenip seni ona emanet edip gittin. Bir gün affedilmen(iz) dileğiyle.
Seni, sizi hâlâ çok seviyorum ama tek başına yetmiyor bu. Sadece kendimi ve Çekirdek ailemi korumaya alıyorum. Ne kadar acı ve utanç verici değil mi bu korumayı sana karşı, size karşı yapıyor olmam! Hayat bana hep büyük sınavlar yaşatıp sonrasında hep armağanlarla geldi. Bu da bir armağandır diyerek eskisinden daha güçlü ve daha parlak yola devam ediyorum. Sana teşekkür borçluyum. Bana yaşattığın(ız) her ihanetle çok şey öğrettiğin(iz) için. Her şeye şükürler olsun.
"ÇOĞU İNSANI HAYATIMDAN ÇIKARDIM"
Özcan Deniz, ağustos ayında yaptığı paylaşımında da Sabahattin Ali'nin şu sözünü yayımlamıştı: İsteseler canımı vereceğim çoğu insanı hayatımdan çıkardım. Çünkü yokluklarına üzülmek, yaptıklarına üzülmekten daha kolay.