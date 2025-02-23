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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir! - Galatasaray Haberleri

        Derbide 17 futbolcu ilki yaşayabilir!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zirve yarışında kritik bir öneme sahip olan derbide, 17 futbolcu ilki yaşayabilir.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 13:13 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:13
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbide toplam 17 futbolcu, görev verilmesi halinde taraflar arasındaki bir müsabakada ilk kez forma giyecek.

        • 2

          Sarı-kırmızılıların geniş kadrosunda yer alan Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Efe Akman, Eyüp Aydın ve Yusuf Demir'in yanı sıra yeni transferlerden Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu ve Carlos Cuesta teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

        • 3

          Sarı-lacivertlilerin ise daha öncesinde kadrosunda yer alan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Cenk Tosun ve Ertuğrul Çetin'in yanı sıra altyapıdan A takıma katılan Yusuf Akçiçek, şans bulmaları halinde derbide ilk kez oynayacak.

        • 4

          Fenerbahçe'nin yeni transferleri Milan Skriniar ve Anderson Talisca da teknik direktör Jose Mourinho'nun kadro tercihine göre sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray karşısına çıkacak.

        • 5

          CİMBOM'DA EN TECRÜBELİ MUSLERA

          Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda Fenerbahçe derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim konumunda bulunuyor.

          Sarı-kırmızılara İtalya ekibi Lazio'dan 2011 yazında transfer olan Uruguaylı file bekçisi, forma giydiği 32 Fenerbahçe derbisinde 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

        • 6

          Öte yandan Berkan Kutlu da 7 maçta sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe karşısına çıktı.

        • 7

          FENERBAHÇE'DE GALATASARAY'A KARŞI EN FAZLA FORMA GİYEN İSİM BRIGHT OSAYI-SAMUEL

          Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda Galatasaray derbisine en fazla çıkan oyuncu, Bright Osayi-Samuel oldu.

          Sarı-lacivertlilere 2021 yılının ocak ayında transfer olan Bright Osayi-Samuel, mevcut kadroda Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor. Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılılara karşı 7 müsabakaya çıktı. Bright Osayi-Samuel'i 6 maçla Mert Hakan Yandaş takip etti.

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