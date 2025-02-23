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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan derbi hazırlığı - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı

        Son haftalarda savunma performansı düşen Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbide değişikliğe gidecek. Başarılı teknik direktör savunma direncini orta sahayı üçleyerek artıracak

        Giriş: 23.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:13
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        Son iki sezonda hücumdan ziyade savunmasıyla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’ın savunma hattı bir süredir alarm veriyordu.

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        UEFA organizasyonlarında çıktığı tüm maçlarda gol yiyen sarı-kırmızılılar üçlüde de dörtlüde de işleri rayına oturtamadı.

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        Buruk üç stoperli kurguda kanat beklerin ön alan baskısına katılımından memnun değil.

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        Dörtlü savunmada da baskı merkezi öne kayan Galatasaray’da çare üçlü orta saha olarak teşhis edildi.

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        AZ karşısında iç koridorları savunmakta zorlanan sarı-kırmızılılar derbiye Lemina - Torreira - Sara üçlüsüyle çıkmayı planlıyor.

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        Fenerbahçe’nin kenarları etkili kullandığını düşünen Buruk’un kanat tercihleri de fizik kalitesi yüksek oyunculardan oluşacak.

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        Barış Alper Yılmaz’dan vazgeçmeyi düşünmeyen Buruk diğer kanat için Sallai’yi bir adım önde görüyor.

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        Kostic ve Oğuz Aydın’ı ikili karşılamayı öncelikleyecek başarılı teknik direktör orta sahada da üçlüyle direnç yakalayacak

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