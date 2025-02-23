Okan Buruk'tan derbi hazırlığı

Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
Son haftalarda savunma performansı düşen Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbide değişikliğe gidecek. Başarılı teknik direktör savunma direncini orta sahayı üçleyerek artıracak
Son iki sezonda hücumdan ziyade savunmasıyla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’ın savunma hattı bir süredir alarm veriyordu.
UEFA organizasyonlarında çıktığı tüm maçlarda gol yiyen sarı-kırmızılılar üçlüde de dörtlüde de işleri rayına oturtamadı.
Buruk üç stoperli kurguda kanat beklerin ön alan baskısına katılımından memnun değil.
Dörtlü savunmada da baskı merkezi öne kayan Galatasaray’da çare üçlü orta saha olarak teşhis edildi.
AZ karşısında iç koridorları savunmakta zorlanan sarı-kırmızılılar derbiye Lemina - Torreira - Sara üçlüsüyle çıkmayı planlıyor.
Fenerbahçe’nin kenarları etkili kullandığını düşünen Buruk’un kanat tercihleri de fizik kalitesi yüksek oyunculardan oluşacak.