Yola atlayan büyükbaş, zincirleme kazaya yol açtı 0:00 / 0:00

İHA

Erzurum-Tortum karayolu üzerinde sahipsiz büyükbaş hayvanın yola atlaması zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar meydana gelirken, büyükbaş hayvan öldü.

Kaza dün akşam saatlerinde Tortum yolunda meydana geldi. Yola aniden çıkan sahipsiz bir büyükbaş hayvan zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı kazada büyükbaş hayvan öldü. İHA'nın haberine göre; kazaya karışan araçların içindeki vatandaşlar ise kazayı hafif sıyrıklar ve maddi hasar ile atlattı.

Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.