Erzurum'un Şenkaya ilçesi Sındıran Mahallesi'nin yaylasında çobanlık yapan Abdulmenaf Kısak (50) ile oğlu Bayram Kısak'ın (14), hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düştü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İHA'daki habere göre çevrede bulunanlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri vefat ettiği tespit edilen baba ve oğlunun cenazelerini otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.