Baba ve oğlunun üzerine yıldırım düştü!
Erzurum'da, yaylada çobanlık yapan 50 yaşındaki Abdulmenaf ve 14 yaşındaki oğlu Bayram Kısak, üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Baba ve oğlunun cenazelerini otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı
Erzurum'un Şenkaya ilçesi Sındıran Mahallesi'nin yaylasında çobanlık yapan Abdulmenaf Kısak (50) ile oğlu Bayram Kısak'ın (14), hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düştü.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
İHA'daki habere göre çevrede bulunanlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri vefat ettiği tespit edilen baba ve oğlunun cenazelerini otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.