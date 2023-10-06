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        Bastonlarıyla halaya girdiler

        ERZURUM'unŞirankes mesire alanındaki etkinliğe katılan, yaşları 60 ile 100 arasındaki 154 kadın, gönüllerince eğlendi. Seher Yalçın (96) ile Sara Sağlam (78), ellerindeki bastonlarla halayın başına geçti. Türkülerle halay çeken Yalçın, "Bu eğlence bize ilaç gibi geldi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:45 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:50
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        Bastonlarıyla halaya girdiler
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        ERZURUM'unŞirankes mesire alanındaki etkinliğe katılan, yaşları 60 ile 100 arasındaki 154 kadın, gönüllerince eğlendi. Seher Yalçın (96) ile Sara Sağlam (78), ellerindeki bastonlarla halayın başına geçti. Türkülerle halay çeken Yalçın, "Bu eğlence bize ilaç gibi geldi" dedi.

        Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir'in, ilçede tek tek belirlediği, yaşları 60 ile 100 arasında değişen 154 kadın, evlerinden otobüslerle aldırılıp, Şenkaya ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Şirankes mesire alanına götürüldü. Yürümekte güçlük çeken bazı kadınları da zabıtalar taşıdı. Kadınlar, burada kendileri için hazırlanan yemekleri yedikten sonra çalan müzikle eğlendi. Kadınların kimi türkü söyledi, kimi ise şiir okudu. Çalan müzikte halay çekenlerin eğlencesine ortak olan Seher Yalçın ile Sara Sağlam da ellerinde bastonlarla halayın başına geçti.

        'YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKEBİLİRİZ AMA HALAYDA ÇOK İYİYDİK'

        Evde oturmaktan sıkıldıklarını söyleyen 6 çocuk 13 torun sahibi Seher Yalçın, "Bu eğlence bize ilaç gibi geldi. Yürümekte güçlük çekebiliriz ama halayda çok iyiydik. Eski günler aklımıza geldi. Bu eğlencenin artık devamını bekliyoruz. Günümüzün çoğu dört duvar arasında geçiyor" dedi.

        'ETKİNLİKLER HER HAFTA DEVAM EDECEK'

        Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, eşi Gülnar Bedir ve Belediye Başkan Yardımcısı Göker Karabulut ile eşi Burcunur Karabulut da kadınlara karanfiller verip eğlencelerine ortak oldu. Başkan Bedir, ilçede bu gibi etkinliklerin her hafta süreceğini belirterek, ileriki günlerde bunun bir benzerini erkeklere de yapacaklarını söyledi. Gün boyu mesire alanında eğlenen kadınlar, akşam saatlerinde yeniden otobüslere bindirilip evlerine ulaştırıldı.

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