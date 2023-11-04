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        KENDİSİNE 'HIRSIZ' DİYEN KİŞİYİ AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 01:27 Güncelleme: 04.11.2023 - 01:27
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        KENDİSİNE 'HIRSIZ' DİYEN KİŞİYİ AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE BIÇAKLADI
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        ERZURUM'unPalandökenilçesinde Doğuhan Ç. (17), mahallede kendisine 'hırsız' diyerek iftira attığını ileri sürdüğü Muhammed Berat A.´yı (24) ailesinin gözü önünde bıçakladı. Muhammed Berat A. hastaneye kaldırılırken, Doğuhan Ç. İse gözaltına alındı.

        Olay bu akşam 20.45 sıralarında Erzurum merkez Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Berat A., mahalle sakinlerine Doğuhan Ç.´nin hırsızlık yaptığını anlattı. Durumu öğrenen Doğuhan Ç., babası Fuat Ç.´yi de yanına alarak Muhammet Berat A. ile konuşmaya gitti. Doğuhan Ç. ile babası Fuat Ç. ve karşı taraftan Muhammet Berat A. babası Serkan A. (48) ve kardeşi Serdar Kadir A. (16) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kısa sürede büyürken, Doğuhan Ç., yanında getirdiği bıçakla Muhammed Berat A.'yı bileğinden, kalçasından ve karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Muhammed Berat A. sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, Doğuhan Ç. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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