Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu

        Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 25.05.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu.

        Aralıklarla sağanağın sürdüğü kentin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu.

        Erzurum-Tekman kara yolundaki Palandöken Geçidi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi.

        Bu arada bölgede açan bahar çiçekleri de dolu altında kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        Son manevra! Faciadan dönüldü
        Son manevra! Faciadan dönüldü
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        İsrail'den UAD kararına rağmen Refah'a ikinci saldırı
        İsrail'den UAD kararına rağmen Refah'a ikinci saldırı
        Araç alev topuna döndü! Otomobilden çıkamadı!
        Araç alev topuna döndü! Otomobilden çıkamadı!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Gazze'de kayıp 13 bin kişiye ne oldu?
        Gazze'de kayıp 13 bin kişiye ne oldu?
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulundu! Osmanlı dönemine ait
        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulundu! Osmanlı dönemine ait
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"

        Benzer Haberler

        Eşini uyurken öldüren şüpheli, tutuklandı
        Eşini uyurken öldüren şüpheli, tutuklandı
        Erzurum'da bakıma muhtaç yaşlıların ihtiyaçları devlet ve vakıf desteğiyle...
        Erzurum'da bakıma muhtaç yaşlıların ihtiyaçları devlet ve vakıf desteğiyle...
        Erzurum'da gönüllü öğretmenler hafta sonu kurslarıyla çocuklara spor aşılıy...
        Erzurum'da gönüllü öğretmenler hafta sonu kurslarıyla çocuklara spor aşılıy...
        Sanat ikonları, yağlı boya tabloda bar tuttu
        Sanat ikonları, yağlı boya tabloda bar tuttu
        Erzurum'daki fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        Erzurum'daki fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Erzurum'da geleceğin yüzücül...
        Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Erzurum'da geleceğin yüzücül...