Erzurum'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu.

Aralıklarla sağanağın sürdüğü kentin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve dolu etkili oldu.

Erzurum-Tekman kara yolundaki Palandöken Geçidi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle hasarlı kazalar meydana geldi.

Bu arada bölgede açan bahar çiçekleri de dolu altında kaldı.