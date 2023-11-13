İmamoğlu'nun olaylı Erzurum mitinginin davasında sanık: Cebimdeki erikleri attım

CUMHURBAŞKANLIĞIseçimi sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde taşlı saldırıda bulundukları suçlamasıyla tutuksuz 28 sanığın 2 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmada dinlenen sanıklardan seyyar satıcı Enes Yılmaz taş değil, cebindeki eriği, Vefa Özer ise akide şekerini attığını söyledi. Mahkeme, sanıkların tamamının adli kontrol uygulamasının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ekrem İmamoğlu, 7 Mayıs 2023 günü Erzurum'un Yakutiye ilçesine geldi. İmamoğlu'nun konuşma yapacağı Yakutiye ilçesindeki Atatürk Anıtı'nın da bulunduğu havuz başı kent meydanında toplanan Millet İttifakı üyeleri ile karşıt görüşlü grup arasında tartışma çıktı. Gerginliğin artması üzerine polis iki grubu bariyerlerle birbirinden ayırdı. Saat 17.45 sıralarında miting alanına gelen Ekrem İmamoğlu'nın bulunduğu seçim otobüsüne diğer gruptakiler tarafından bozuk para, taş ve pet şişe atıldı. Seçim otobüsünün üzerine çıkan İmamoğlu halka seslendi. Korumalar İmamoğlu'nu atılan yabancı cisimlerden korumak için şemsiye açarak önlem almaya çalıştı.

MİTİNGİ SONLANDIRIP, ŞEHİRDEN AYRILDI

Konuşmasını bir süre atılan cisimler altında sürdüren İmamoğlu, "Bize sevgi, barış, huzur, dostluk ve bereket sözleri düşüyor. Siz bunu kullanın, bunu konuşun. Bunu seyreden polisler biz de sizi seyrediyoruz. Bu şehrin valisi, emniyet müdürü biz de sizi seyrediyoruz. Devam edin. Yaralılar var. Erzurum Valisi, Erzurum Belediye Başkanı hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. İnsanları tahrik ediyorsunuz. Şimdi sizin zarar görmemeniz için" dedikten sonra mitingi sona erdirerek otobüsün içine girdi ve şehirden ayrıldı. Bu sırada diğer gruptakiler tarafından atılan taşlarla otobüste hasar meydana geldi. Polis, miting alanında bulunanların çevresinde adeta etten duvar ördü. Karşıt grubu dağıtmak için zaman zaman güç kullandı. Olayda 17 kişi yaralandı.

Soruşturma başlatan polis 28 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

`SANIKLAR HAKKINDA 9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ´

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Erzurum'a yaptığı ziyarette çıkan olaylara karıştıkları polis kameraları tarafından tespit edilen 28 kişi hakkında 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Haklarında 2 yıl ile 9 yıl arasında hapis cezası istenen sanıklardan 21'i duruşmada hazır bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının talebi üzerine 'Herhangi bir parti, dernek, ocak üyeliğiniz var mı?´ diye sorulan şüphelilerden biri MHP, biri de AK Parti'ye üye olduklarını söyledi.

`MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ´

Erzurum'da 7 Mayıs 2023'te meydana gelen olaylara karıştığı gerekçesiyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından meslekten ihraç edilen eski Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş, mahkemedeki ifadesinde geçerken bir anda kendini olayların içinde bulduğunu belirtti.

İhraç edildikten sonra demir doğrama atölyesinde çalıştığını belirten Keleş, "Olay günü gezmek için çıkmıştım. Kendimi bir anda olayların içerisinde buldum. Karşı tarafta özgürlük işareti yapanlar oldu. Ben uzman çavuş olduğumdan şehit olan arkadaşlarım olduğu için hissiyatım nedeniyle elimdeki bozuk paraları yere fırlattım. Herhangi bir kimseye hedef gözeterek atmadım. Asker olduğum için 'olayı sen başlattın' dediler. FETÖ'cü dediler. FETÖ'yle hiçbir iltisakım olmamıştır. Eşim kanser hastası 1 çocuğum var. En büyük mağduriyeti ben yaşadım. İşimi kaybettim, ailece maddi manevi zarar gördük. Herhangi bir kurum, kuruluş, parti bir üyeliğim olmamıştır. Kimse tarafımdan yönlendirilmedim" diye konuştu.

`CEBİMDEKİ ERİKLERİ ATTIM´

Erzurum'da seyyar satıcılık yapan Enes Yılmaz ise "Ben seyyar satıcıyım. Olay günü satış yaptığım araçla olay yerinde geçmek istedim, polis izin vermedi. Araçta 3 arkadaştık, ben tek başıma yürüyordum. Diğer arkadaşlarım aracı park etmeye gitti. Miting alanında hangi taraf CHP, hangi taraf karşı bilmiyordum. Karşı taraftan benim bulunduğum tarafa doğru bir taş geldi, polisin önüne düştü. Cebimde erik vardı. Karşı tarafa fırlatırken polis müdahale etti" dedi.

`AKİDE ŞEKERLERİNİ ATTIM´

Merak üzerine olay yerine gittiğini kaydeden Vefa Özer, ifadesinde şunları söyledi:

"İşten eve gidiyordum. Orada miting olduğunu bilmiyordum. Kalabalığı görüp sordum 'miting' olduğunu söylediler. Merak üzerine ben de katıldım. Kalabalık ve bağırmalar vardı. Polisler müdahaleye başlamıştı. Karşı taraftan benim bulunduğum gruba taşlar atıldı. Yere baktım taş bulamadım. Cebimde akide şekerleri vardı, onları attım. Karşı taraftan mağdur olan arkadaşlardan da özür diliyorum."

`OLAYIN ORGANİZE OLDUĞUNA İYİCE İNANDIM´

Olay tarihinde CHP Erzurum İl Başkanlığı görevini yaptığını söyleyen müşteki Suat Dülger, "Sabah 9'dan itibaren oralarda gezmeye başladılar. Yapılan organize bir eylemdir. Alana Türk bayrağı haricinde bir bayrak koymadık. CHP bayrağını dahi alana sokmadık. İstiklal Marşı okunsun ben dedim. Ben alandan 15.30 gibi Ekrem İmamoğlu'nu almak için havaalanına gittim. Yaklaşık 1 saat sonra geri döndüm. Ben alanda olduğum sürece tacizlerde bulundular. Asıl tacizler, miting otobüsü konuşma yapılacak bölüme gelirken başladı. Emniyetin, polisin büyük bir zaafı vardır. Çünkü 20 metreden taş atılırken müdahale edilmedi. Dinlediğim sanıkların beyanından olayın organize olduğunu iyice anladım. Biz zaten İstiklal Marşı okumuştuk. Neden tekrar okudular. Sanıklar oranın miting alanı olmadığını nereden biliyorlar. Açıkladığım bu hususlar olayın organize olduğunu göstermektedir. Ek olarak, biz olayın sakinleşmesi için miting otobüsünü oradan uzaklaştırdık, Ekrem İmamoğlu da oradan ayrıldı. Ancak karşı gruplar akşam saat 21.00'a kadar Erzurum'da eylem yaptılar. Organize olmasaydı o saatlere kadar sürer miydi. Ben şikayetçiyim" diye konuştu.

Duruşmaya katılan diğer şüphelilerin de ifadesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun avukatı Serkan Güler, soruşturmanın genişletilmesi ve görevsizlik kararı verilmesini talep etti. 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların tamamının adli kontrol uygulamasının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.