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        Erzurum Emniyeti'nden "Unutmayın KADES ile yalnız değilsiniz" paylaşımı

        Erzurum Emniyet Müdürlüğünce, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında hazırlanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:57 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:57
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        Erzurum Emniyeti'nden "Unutmayın KADES ile yalnız değilsiniz" paylaşımı
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        Erzurum Emniyet Müdürlüğünce, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında hazırlanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) paylaşıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, alışveriş yapan kadın, kendisini takip ederek evinin önüne kadar gelen bir kişiyi KADES uygulamasıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiriyor.

        Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına alıyor.

        Paylaşımda, şiddet gören her kadının uygulamayı indirmesi, şiddet gören kadına polis merkezindeki güven masasında kadın polisler tarafından destek ve yönlendirme yapılması anlatılıyor.

        Şiddet uygulayan ya da uygulamaya meyilli kişilere yönelik de elektronik kelepçe takıldığı bilgisi veriliyor.

        Paylaşımda, "KADES ile tek dokunuşla 112 Haber Merkezine ulaşabilir, anında destek alabilirsiniz. Unutmayın KADES ile yalnız değilsiniz" ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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