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        Sokak hayvanlarına yiyecek götürürken kalp krizi geçirdi

        ERZURUM'dakar yağışı sonrası topladığı bayat ekmekleri, sokak hayvanlarına götürürken kalp krizi geçiren Mehmet Aydın (69) yaşamını yitirdi. Aydın´ın fenalaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:25
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        Sokak hayvanlarına yiyecek götürürken kalp krizi geçirdi
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        ERZURUM'dakar yağışı sonrası topladığı bayat ekmekleri, sokak hayvanlarına götürürken kalp krizi geçiren Mehmet Aydın (69) yaşamını yitirdi. Aydın´ın fenalaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, merkez Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi.19 Kasım akşamı başlayan ve bir gün boyunca devam eden kar yağışı sonrası bir kamu kurumundan emekli ve 4 çocuk babası Mehmet Aydın, sokak hayvanlarına götürmek üzere iş yerlerinden bayat ekmek topladı. Karla kaplı yolda yürürken fenalaşan Aydın, bir anda yere yığıldı. Erzurum Ticaret Borsası'nın önündeki kameralardan bir kişinin düştüğünü gören güvenlik görevlisi, olay yerine koşup 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaklaşık 45 dakika süreyle Mehmet Aydın'a kalp masajı uyguladı. Ancak Aydın, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

        Mehmet Aydın'ın cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Tortum ilçesine bağlı Yukarı Sivri Mahallesi'nde toprağa verildi.

        Bu arada Aydın´ın fenalaştığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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