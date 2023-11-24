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        Erzurum'da öğrenciler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

        Erzurum'da ortaokul öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 16:39 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:50
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        Erzurum'da öğrenciler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı
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        Erzurum'da ortaokul öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Önder İmam Hatipler Derneğince Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen program kapsamında, Palandöken İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okul çıkışında Gazze'ye destek gösterisi yaptı.

        Ezgi ve şiirlerin okunduğu etkinlikte, Türk ve Filistin bayrağı taşıyan öğrenciler, ellerinde beyaz balon ve "Free Gaza" ile "Free Palestine" yazılı stickerlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Erzurum İmam Hatipliler Derneği Başkanı Cemil İlbaş, burada yaptığı konuşmada, 49 gündür İsrail'in yaptığı saldırılarda çocuk, kadın ve yaşlı demeden herkesi katlettiğini, insanların özellikle yoğun olduğu alanları bombaladığını söyledi.

        Birleşmiş Milletler, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde bile bu zulme engel olamadığını dile getiren İlbaş, "Bu kadar kanuna, kurala, tüzüğe rağmen bu kadar çocuğun ölmesine hiç kimse engel olamadı, olmak istemedi. Katliamlara, haksızlıklara 'dur' diyebilecek, en azından bilinç oluşturabilecek bir şeyler yapmak gerekiyor. Tabii ki biz buradayız. Çocuklarımızın bu bilinci kazanmasını istiyoruz." dedi.

        İlbaş, Önder İmam Hatipler Derneği olarak Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı bu farkındalık etkinliğini düzenlediklerini belirterek, "Yeryüzüne adaletin, refahın ve huzurun gelmesini Mescidi Aksa'nın Darüsselam olmasını bekliyoruz. Bu da yakındır, buna da inanıyoruz. Işık ve umut her zaman yakındır." ifadelerini kullandı.

        - "Filistinli çocuklar özgür olana dek durmayacağız"

        8. sınıf öğrencisi Mahmut Esad Çodur da tüm dünyada Öğretmenler Günü kutlanırken, Gazzeli çocuk ve gençler temel hakları olan eğitimi alamadığını, kendisini "Demokratik ve Hürriyet Savunucusu" gösteren devletlerin sessiz bir şekilde bu durumu izlediğini söyledi.

        Gazze'deki çocukların dünyadaki çocuklar kadar yaşama ve eğitim alma hakkına sahip olduğunu dile getiren Çodur, "Hiçbir çocuk eğitim hakkından mahrum edilemez. Biz inanıyoruz ki dünyanın bir çok ülkesinde vicdanı hür, aklıselim herkes bu seslenişimize destek verecektir. Filistinli çocuklar özgür olana dek durmayacağız. Sesimizle, sözümüzle ve eylemlerimizle onlara destek olacağız. Yaşasın Filistinli çocuklar, yaşasın Özgür Filistin" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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