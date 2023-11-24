Doğu Anadolu'da Öğretmenler Günü kutlandı Erzurum, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Erzurum, Tunceli, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehit öğretmenler için düzenlenen sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda, öğrenciler şiir okudu, göreve yeni başlayan ve emekli öğretmenler günün önemini anlatan konuşma yaptı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, törende, öğretmenliğin çok önemli, güzel ve kutsal meslek olduğunu söyledi.

Öğretmenliğin fedakarlık gerektirdiğini ifade den Çiftçi, "Öğretmenlik yılın 365 günü yapılan ama yılda bir defa hatırlanan mesleklerden bir tanesi. Hepimizin mutlaka hatıralarında, hayatında öğretmenlerimizin silinmez izleri vardır." dedi.

Çiftçi, lise yıllarında okul müdürünün sürekli odasında olmadığını, çoğu zaman sınıfların sobasını yakıp okulu paspasla temizlerken gördüğünü belirterek, öğretmenleriyle ilgili anılarını anlattı.

Vali Çiftçi, başta şehitler olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet, görevde olanlara meslek hayatları boyunca üstün başarı diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da öğrencilere çağın gerektirdiği şekilde yeni Türkiye Yüzyılı'nda donanımlı şekilde eğitim vermek istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından protokol tarafından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi.

Stajyer öğretmenlerin yemin ettiği programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- Tunceli

Tunceli'de de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Programda Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, müzik dinletisi ve tiyatro gösterileri gerçekleştirdi.

Stajyer öğretmenlerin yemin ettiği programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Ağrı

Ağrı'da da Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Mili Eğitim Müdürlüğünce Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden program, öğrencilerin resim sergisinin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Koç, salondaki öğretmenlere karanfil vererek günlerini kutladı.

Vali Koç, burada yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün, tüm öğretmenlerin şanlı bayrağın dalgalandığı her yerde büyük bir azimle ve fedakarca hizmetlerine karşılık özel bir gün olduğunu söyledi.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Hain terör örgütünün daha ömürlerinin baharındayken şehit ettiği Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın ve bundan yıllar önce Doğubayazıt ilçemizde yaşanan elim bir hadise sonucu öğrencileri için canlarını hiçe sayarak kendilerini ateşe atan ve şehit olan Aysun Karalar ve Burçin Uysal hocalarımıza ve daha nice kahraman öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, onların da öğretmenler gününü kutluyorum. Mekanları cennet olsun."

Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen ve vefat eden öğretmenlerin anısına video gösterimi yapılan programda, öğrencilerden oluşan koro müzik dinletisi sundu.

Program, aday öğretmenlerin yemin töreni ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Belediye Başkan Vekili Ayten Karakoç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Ardahan

Ardahan'da İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Acay ve beraberindekiler ardından Vali Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret edip 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bilgilendirdi.

Ardahan Gençlik Merkezi'nde devam eden kutlamalarda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti, emekli olanlara hizmet şeref belgesi verildi.

Şehit öğretmenlerin de anıldığı program, müzik dinletisi ile sona erdi.

- Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, çelenk sundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şiir ve müzik dinletisinin sunulduğu etkinlikte, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, törende, eğitim uzun, ince bir yol olduğunu belirterek, "Öğretmenlik de ulvi ve tarihi bir meslektir. Öğretmen, bilenle bilmeyenin bir olmadığını bildirip, alimin mürekkebini, şehidin kanıyla eş tutan bir inancın bilincindeki insandır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gün dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.