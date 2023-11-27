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        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın ara verildi

        Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 23:48 Güncelleme: 27.11.2023 - 23:48
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        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın ara verildi
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        Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

        Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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