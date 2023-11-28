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        Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

        Erzurum, Ağrı, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:25
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        Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
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        Erzurum, Ağrı, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor.

        Erzurum'da dün etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi bugün yerini soğuk havaya bıraktı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, araçların camları buzla kaplandı.

        Cadde ve sokaklarda oluşan buzlar, belediye ekiplerince tuzlama yapıldıktan sonra iş makineleriyle temizleniyor.

        - Ağrı

        Ağrı'da da gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezi ve köyler beyaza büründü.

        Doğubayazıt ilçesine bağlı Sarıbıyık köyünde de meraya çıkan küçükbaş hayvanlar kara yakalandı.

        Çoban İbrahim Kılıç, sürüsünü köyü götürürken kara yakalandığını ve zorlu şartlarda görev yaptıklarını belirtti.

        - Ardahan

        Ardahan'da da dün gün boyu etkili olan kar yerini soğuk havaya bıraktı.

        Soğuk hava nedeniyle kentte yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

        - Tunceli

        Tunceli’de de soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu.

        Bitki ve ağaçların da kırağıyla kaplandığı kentte, 2 bin rakımlı bazı dağların zirvelerinde sis bulutları oluştu.

        - Kars

        Kars'ta da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

        Soğuk hava nedeniyle Çalı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Kars-Iğdır kara yolunda meydana gelen buzlanma nedeniyle polis ekipleri sürücüleri dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

        Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, bitkiler buz tuttu. İlçedeki araç, ev ve işyerlerinin camları buzla kaplandı.

        Belediye ekipleri buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

        Vatandaşlardan Sunay Çelik, havanın aniden soğuduğunu belirterek,"Kar yağışından sonra hava eksi 12-13 dereceye düştü. Sabah araçları zor çalıştırdık, artık Sarıkamış'ın kışı geldi." dedi.

        Kuşların soğuk havada yiyecek bulmaya çalışması arazide görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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