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        ERZURUM´DA OKULLAR TATİL

        ERZURUM´dayaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 07:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 07:48
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        ERZURUM´DA OKULLAR TATİL
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        ERZURUM´dayaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle merkez Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bugün okullar tatil edildi.

        Kentte dün gün boyu etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum Valiliği, dün olduğu gibi bugün de 3 merkez ilçe olan Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve ortaokul ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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