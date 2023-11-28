Erzurum ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 92 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Erzurum ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 92 yerleşim yerinin yolunda, ekiplerce çalışma yürütülüyor.

Erzurum ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 92 yerleşim yerinin yolunda, ekiplerce çalışma yürütülüyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle yolları için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yol açma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, kapalı 26 mahallenin 137 kilometrelik yolunu ulaşıma açmak için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Ağrı’da da kar ve tipi nedeniyle 66 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle karla mücadele çalışması başlattı.