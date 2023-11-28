Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 92 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 92 yerleşim yerinin yolunda, ekiplerce çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:16 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 92 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 92 yerleşim yerinin yolunda, ekiplerce çalışma yürütülüyor.

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalle yolları için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yol açma çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, kapalı 26 mahallenin 137 kilometrelik yolunu ulaşıma açmak için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

        Ağrı’da da kar ve tipi nedeniyle 66 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle karla mücadele çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Semih Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Yağma davasında ortaya çıktı! Soyadını değiştirmiş!
        Nelsson'a fırsat doğdu
        Nelsson'a fırsat doğdu
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Hindistan'da tünelde mahsur kalanlar için yeni adım
        Ferdi'ye dev talip!
        Ferdi'ye dev talip!
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        Erkek arkadaşını 2. kattan atmıştı! İşte nedeni!
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        İzmir'de keşfedildi! Alzheimer'a karşı etkisi araştırılacak
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        "İnsani aradan sonra saldırılar daha şiddetli olacak"
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        Asgari ücrette 20 yılda ne oldu?
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"
        "Bu güzel ülkenin başbakanı olmaya kararlıyım"
        Tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla öldürdü
        Tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla öldürdü
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!

        Benzer Haberler

        ERZURUM´DA OKULLAR TATİL
        ERZURUM´DA OKULLAR TATİL
        Erzurum´da okullar tatil
        Erzurum´da okullar tatil
        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın ara veri...
        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın ara veri...
        Kar nedeniyle yolu kapanan mazradaki hasta çocuğu JAK timi hastaneye ulaştı...
        Kar nedeniyle yolu kapanan mazradaki hasta çocuğu JAK timi hastaneye ulaştı...
        Erzurum´da buz pistine dönen yolda zincirleme kaza
        Erzurum´da buz pistine dönen yolda zincirleme kaza
        Erzurum'da JAK timleri hasta çocuğu kar motoruyla hastaneye ulaştırdı
        Erzurum'da JAK timleri hasta çocuğu kar motoruyla hastaneye ulaştırdı