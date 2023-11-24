KADEM'den kadına yönelik şiddete karşı "Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek" kampanyası

Erzurum'da, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında hazırlanan "Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek" başlıklı kampanya tanıtıldı.

KADEM İl Temsilcisi Fatma Taşbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, KADEM'in kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenlediği kampanyalara bir yenisini daha eklediğini belirtti.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla hazırlanan "Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek" kampanyası kapsamında 6284 sayılı kanun ile toplumsal bilinçlenmeyi hedeflediklerini ifade eden Taşbaşı, şunları kaydetti:

"6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi'ne dair kanun şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların ve aile bireylerinin korunmasına ve şiddetin önlenmesine yönelik tedbir ve esasları düzenliyor. KADEM, toplumda tam olarak bilinmeyen ya da yanlış bilinen 6284 sayılı kanun maddesine dikkat çektiği kampanya kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak bir kamu spotu hazırlandı. Kampanya kapsamında hazırlanan 45 saniyelik film; yasayı somutlaştıran diyaloglarla söz konusu yasasının önleyici ve koruyu tedbirleri hakkında bilgi veriyor. Sosyal medya aracılığıyla kampanyanın dijital mecralar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz."

KADEM'in en önemli çalışma alanlarından birinin hak savunuculuğu olduğuna dikkati çeken Taşbaşı, hazırladıkları kamu spotuyla kadına şiddet konusunda son yıllardaki en büyük kazanımlardan birisi olan 6284 sayılı kanuna odaklandıklarını belirtti.

Bu kanunun şiddeti önlemeye ve şiddet mağdurlarını korumaya karşı tedbirler içerdiğini ifade eden Taşbaşı, bu kanunun şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin korunması anlamını taşıdığını bildirdi.