Sokak ortasında cesedi bulundu

ERZURUM'unAziziye ilçesinde Kasım Yılmaz (51), sokka ortasında ölü bulundu. Yılmaz'ın cenazesi ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi Ferah Camii Sokak'ta dün, 23.30 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölen kişinin Kasım Yılmaz olduğu saptandı.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından vücudunda darp izine rastlanmayan Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.