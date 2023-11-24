Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Sokak ortasında cesedi bulundu

        ERZURUM'unAziziye ilçesinde Kasım Yılmaz (51), sokka ortasında ölü bulundu. Yılmaz'ın cenazesi ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokak ortasında cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'unAziziye ilçesinde Kasım Yılmaz (51), sokka ortasında ölü bulundu. Yılmaz'ın cenazesi ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi Ferah Camii Sokak'ta dün, 23.30 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ölen kişinin Kasım Yılmaz olduğu saptandı.

        Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından vücudunda darp izine rastlanmayan Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti!
        Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!
        Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var

        Benzer Haberler

        'Öğretmenler Günü' için doğada 20 kilometre yürüdüler
        'Öğretmenler Günü' için doğada 20 kilometre yürüdüler
        Erzurum'da bir kişi sokakta ölü bulundu
        Erzurum'da bir kişi sokakta ölü bulundu
        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
        Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Av. Elmalı: Siyaseti delikanlı gibi yapacağız, tıpkı bir dadaş gibi
        Av. Elmalı: Siyaseti delikanlı gibi yapacağız, tıpkı bir dadaş gibi