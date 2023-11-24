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        'Öğretmenler Günü' için doğada 20 kilometre yürüdüler

        ERZURUM'unOltu ilçesinde bir grup öğretmen ve doğasever, '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürüyüşle kutladı. 20 kilometre yürüyen grup, hava sıcaklığı, eksi 10 dereceye düşünce, ateş yakarak ısındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 09:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:40
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        'Öğretmenler Günü' için doğada 20 kilometre yürüdüler
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        ERZURUM'unOltu ilçesinde bir grup öğretmen ve doğasever, '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürüyüşle kutladı. 20 kilometre yürüyen grup, hava sıcaklığı, eksi 10 dereceye düşünce, ateş yakarak ısındı.

        Oltu Doğaseverler grubu ile Erzurum'daki çeşitli okullarda görev yapan öğretmenler, '24 Kasım Öğretmenler Günü' için bir araya geldi. 40 kişilik ekip, Yaylaçayır Mahallesi'nde yürüyüşe başladı. Öğretmenler ve doğaseverler, soğuk havaya rağmen, büyük bölümü karlı araziden oluşan 20 kilometrelik etabı yürüdü. Gezdikleri yerlerin fotoğraflarını da çeken grup, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düşmesi sebebiyle mola verdikleri alanda ateş yakıp ısındı. Siyamer Ormanı'nda sona eren yürüyüşün ardından konuşan öğretmen Asena Biçer, 'Öğretmenler Günü'nü kutlamak için yürüdüklerini söyledi. Oltu Doğaseverler yürüyüş ekibinden emekli öğretmen Osman Aslan ise "Oltulu doğaseverler ve Erzurum'dan gelen yürüyüş ekibi ile Öğretmenler Günü için bir yürüyüş organize ettik. Oltu'nun Yaylaçayır Mahallesi'nden Siyamer Ormanları'na yürüdük. Türkiye'de görev yapan bütün öğretmenlerin gününü kutladık" dedi.

        Oltu Karabekir Ortaokulu öğretmenlerinden Emre Kızıltan da "Yürüyüşümüzü başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve mesleki büyüklerimiz, şehit öğretmenlerimiz için adadık. Bütün öğretmenlerin günü kutlu olsun" diye konuştu.

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