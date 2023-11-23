Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 25 mahalle yolunda çalışma yürütülüyor.

İlde kar ve tipi nedeniyle kapanan 138 mahalle yolundan 113'ü, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ulaşıma açıldı.

Ekipler, kapalı 25 mahallenin 138 kilometrelik yolunu ulaşıma açmak için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

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