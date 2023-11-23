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        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 25 mahalle yolunda çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:33 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:33
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        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 25 mahalle yolunda çalışma yürütülüyor.

        İlde kar ve tipi nedeniyle kapanan 138 mahalle yolundan 113'ü, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ulaşıma açıldı.

        Ekipler, kapalı 25 mahallenin 138 kilometrelik yolunu ulaşıma açmak için karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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