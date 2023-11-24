Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da bir kişi sokakta ölü bulundu

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir kişi, evinin olduğu sokakta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 02:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 02:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da bir kişi sokakta ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir kişi, evinin olduğu sokakta ölü bulundu.

        Ilıca Mahallesi Ferah Camii Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yerde yatan kişinin Kasım Yılmaz (51) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

        Vücudunda darp izine rastlanmayan Yılmaz'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Yılmaz'ın, ölü bulunduğu sokakta oturduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Eşini bıçaklayan koca 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı
        Eşini bıçaklayan koca 7 aylık bebeğiyle gözaltına alındı
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Şimşek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Fenerbahçeli eski yöneticilerden MHK'ye istifa çağrısı
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
        Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Av. Elmalı: Siyaseti delikanlı gibi yapacağız, tıpkı bir dadaş gibi
        Av. Elmalı: Siyaseti delikanlı gibi yapacağız, tıpkı bir dadaş gibi
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de ö...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de ö...
        Rocky filmlerinden etkilenerek boksa başlayan Türk sporcunun dünya şampiyon...
        Rocky filmlerinden etkilenerek boksa başlayan Türk sporcunun dünya şampiyon...