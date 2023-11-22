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        Erzurum Ticaret Borsası

        Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 284 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 22.11.2023 - 16:07
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        Erzurum Ticaret Borsası
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        Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 284 liradan satıldı.

        ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ
        Büyükbaş et Kg 284,00 284,00 284,00 HTS
        Tereyağı Kg 179,99 235,00 180,69 HTS
        Kaşar peyniri Kg 135,00 197,00 152,61 HTS
        Civil peynir Kg 110,00 130,00 115,45 HTS
        Yağlı peynir Kg 135,00 135,00 135,00 HTS

        HTS: Hazır Tüccar Satışı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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