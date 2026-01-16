Habertürk
        Bakan Memişoğlu, AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

        Bakan Memişoğlu, AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Senede 1 milyar kez insanlara sağlık hizmeti sunuyoruz ve her gün yaklaşık 3 milyon insanımızı sağlık sistemiyle buluşturuyoruz. Dünyada böyle bir sağlık hizmeti sunan ülke yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 19:21 Güncelleme: 16.01.2026 - 19:21
        Bakan Memişoğlu, AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Senede 1 milyar kez insanlara sağlık hizmeti sunuyoruz ve her gün yaklaşık 3 milyon insanımızı sağlık sistemiyle buluşturuyoruz. Dünyada böyle bir sağlık hizmeti sunan ülke yok." dedi.

        Memişoğlu, AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Erzurum'da kendi evinde gibi karşılanıp böyle hissetmekten mutluluk duyduğunu ve "Dadaşları" çok sevdiğini söyledi.

        Türkiye'nin bugün sağlıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyaya örnek olduğunu, bunda eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ve milletvekillerinin büyük emeği bulunduğunu ifade eden Memişoğlu, "Türkiye son 20 senede, 3 bin dolar olan milli gelirini 17 bin doların üzerine çıkardı. Bugün silahımızı da teknolojimizi de her şeyimizi de üretmeye başladık. Baktığınız zaman dünyanın en büyük 17 ekonomisinden biri haline gelmiş durumdayız ve hızımız diğer ekonomilere göre inanılmaz şekilde yukarıya çıkıyor." diye konuştu.


        Önemli bir davanın neferleri olduklarını belirten Memişoğlu, bunun, 24 yıllık değil, 1071'den beri gelen bir dava olduğunu, hep iyiliği, barışı, insani tarafı tercih ettiğini dile getirdi.

        Erzurum'da sabah yaptıkları toplantıda, Karayazı ve Karaçoban'da eski hastanelerin yenisinin yapılması için bunu projelendirdiklerini anlatan Memişoğlu, Hilalkent ve Şükrüpaşa semtinde hastane planladıklarını ifade etti.


        Memişoğlu, Erzurum'da 6 Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) olduğunu, SHM'lerde vatandaşlara ücretsiz fizyoterapist, çocuk gelişimci, diyetisyen, diş ünitesi, aile terapisti, sosyolog hizmetleri sunulduğunu anlattı.

        Türkiye'nin sağlık sistemindeki gücünü vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

        "Senede 1 milyar kez insanlara sağlık hizmeti sunuyoruz ve her gün yaklaşık 3 milyon insanımızı sağlık sistemiyle buluşturuyoruz. Dünyada böyle bir sağlık hizmeti sunan ülke yok. Biz ona rağmen 'Sağlıkta daha iyi ne yapabiliriz?' diyoruz. Ama yaptıklarımızı anlatmamız lazım. Biz bunları anlatmayınca karşı taraf 'Sağlık hizmetinde bir şey yok.' diyor. Karşı tarafta sağlıkla ilgili bizi eleştirenler, İstanbul'a, medeniyetimizin baş şehrine 30 sene 100 yataklı hastane yapamayanlardır. 1973'te Göztepe SSK'dan sonra 100 yataklı hastaneyi yapamamış adamlar, bizim buradaki mükemmel hastanemizdeki birkaç eksiğe 'eksik' diyecek kadar aymazlar."

        - "Dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz"

        Memişoğlu, hastanelerde randevu sorunu olmadığını, aile hekiminin, hastası için uygun gördüğü branşa randevu alabildiğini söyledi.

        Aile hekiminin hastaneden direkt bazı film ve tetkikleri isteyebildiğini dile getiren Memişoğlu, "Aile hekimi hastasını göndereceği hastanedeki hekime bilgisayardan not yazabiliyor. Hastanedeki hekim de aile hekimine not yazabiliyor. Dünyada böyle bir sistem yok. Biz dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz, daha da iyisini sunacağız. Bu AK Parti iktidarının, geçmiş bakanlarımızın ve en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğinde geldiğimiz noktadır." ifadelerini kullandı.

        Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Bundan sonra yapacağımız en önemli işler, sağlık hizmetinin yanında toplumun sağlıklı kalmasını, sigara içmemesini, hareket kazanmasını ve bedenine iyi bakmasını daha çok sağlayacak politikalar oluşturacağız. Ama en önemlisi, sağlığın teknolojisini, bilimini, cihazını, ilacını da kendi üreten, yeni şeyler söyleyebilecek bir sağlık sistemi için çalışıyoruz. Bu üretme kapasitesinin en önemlisini de Atatürk Üniversitesinde ilaç ham maddesini üreterek yapacağız."

        Bu neslin sadece kendi zamanından sorumlu olmadığını, kendilerinden sonraki çocukların da vebalini taşıdığını belirten Memişoğlu, "Dünyaya iyiliği, barışı götüremeyen bir nesil olmak istemediğimiz için gece gündüz çalışacağız. Bunu çocukların daha iyi ülkede, dünyada yaşaması için yapacağız. Sadece bunu çocuklarımız için değil, dünyada haksızlığa uğramış, çocuğunun, bebeğinin, annesinin katledildiğini gören, bizden medet uman bütün ezilmiş Müslümanlar ve bize bel bağlamış halklar için yapacağız." dedi.


        Programa, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü ile Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

