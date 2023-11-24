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        Erzurum'da kız öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Erzurum'da kız öğrencilerin arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 20:02 Güncelleme: 24.11.2023 - 20:02
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        Erzurum'da kız öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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        Erzurum'da kız öğrencilerin arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

        Oltu ilçesindeki kız yurdunun yakınlarında üniversite öğrencisi M.A. ile arkadaşı Y.U. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, bıçakla Y.U'yu yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.U, ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi. Y.U'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Şüpheli M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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