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        Erzurum'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı

        Erzurum'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü, polislerin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 12:55 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:01
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        Erzurum'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı
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        Erzurum'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü, polislerin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon yapan ekipler, haklarında "hırsızlık, silahla tehdit ve 5607 SKM, kasten yaralama, tehdit, cinsel taciz ve dolandırıcılık" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A, Ş.A, K.K, S.Ö, M.K.A, G.A, Y.Ö, E.A. ve S.A'yı yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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