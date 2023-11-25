Erzurum'da jandarma ekipleri aranan 6 kişiyi yakaladı

Erzurum'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü ile aranan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince uygulamada yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde aranan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler uygulamada, "Bilişim sistemleri kullanarak hırsızlık, karşılıksız yararlanma, kasten yaralama" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü ile "dolandırıcılık ve kasten yaralama" suçlarından aranan 2 şüpheli yakaladı.

Gözaltına alınan 6 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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