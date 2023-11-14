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        14 yaşındaki çocuğun otomobille çarptığı 5 yaşındaki Mehmet Erdem toprağa verildi

        ERZURUM'daHüseyin P.'nin (14) babasından izinsiz aldığı otomobille çarpıp ölümüne neden olduğu Mehmet Erdem Aksu (5), toprağa verildi. Hüseyin P., çıkarıldığı mahkemede, adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:40
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        14 yaşındaki çocuğun otomobille çarptığı 5 yaşındaki Mehmet Erdem toprağa verildi
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        ERZURUM'daHüseyin P.'nin (14) babasından izinsiz aldığı otomobille çarpıp ölümüne neden olduğu Mehmet Erdem Aksu (5), toprağa verildi. Hüseyin P., çıkarıldığı mahkemede, adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin P., arkadaşlarını da yanına alıp, şehir dışında olan babasına ait 25 ABM 817 plakalı otomobille gezintiye çıktı. Bir süre sonra Hüseyin P. Yönetimindeki otomobil, sokakta oynayan Mehmet Erdem Aksu'ya çarptı. Yaralanan Aksu, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Aksu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Bugün sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Mehmet Erdem Aksu'nun cenazesi, defnedilmek üzere Yakutiye ilçesi Çayırca köyüne götürüldü. Burada kılınan öğle namazı sonrası Mehmet Erdem Aksu, yakınlarının gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi. Güçlükle ayakta durabilen ve cenaze boyunca ağlayan 2 çocuk babası Fahri Aksu, "Allah böyle acıyı kimseye yaşatmasın" dedi.

        Öte yandan, olaydan sonra gözaltına alınan Hüseyin P. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

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