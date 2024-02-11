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        Kapıları arızalı otomobilde kilitli kalan bebeği, itfaiye kurtardı

        ERZURUM'daarıza nedeniyle kapıları açılmayan otomobilde mahsur kalan 1,5 yaşındaki Göktuğ Barutçu, itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 09:28 Güncelleme: 11.02.2024 - 09:30
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        Kapıları arızalı otomobilde kilitli kalan bebeği, itfaiye kurtardı
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        ERZURUM'daarıza nedeniyle kapıları açılmayan otomobilde mahsur kalan 1,5 yaşındaki Göktuğ Barutçu, itfaiyenin müdahalesi ile kurtarıldı.

        Olay, Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi Halit Paşa Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Barutçu (34), eczaneye gitmek için otomobilini park etti. Barutçu, anahtarı kontakta bırakıp, yan koltuktaki oğlu Göktuğ'u almak için araçtan indi. Bu sırada otomobilin kapıları kilitlendi; Göktuğ, araçta mahsur kaldı. Barutçu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, aracın arka kapı camını kırarak Göktuğ'u kurtardı. Oğluna sarılan Gökhan Barutçu, "Sağlık ocağında yazdırdığım ilacı, eczaneden almak için geldim. Anahtarı aracın üzerinde bıraktım. Kapının kilidinde de arıza vardı. Kapıyı kapatıp, çocuğu almak için yana gittiğimde kapı, otomatik kilitlendi. Çocuk da içeride kaldı" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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