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        Erzurum ve Ardahan'da 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 11:29 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:29
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        Erzurum ve Ardahan'da 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Etkili olan kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da 8 Ardahan'da 7 köy yolunda ulaşım yapılamıyor.

        İl Özel İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri kardan kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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