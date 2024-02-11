Erzurum ve Ardahan'da 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

İl Özel İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri kardan kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Etkili olan kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da 8 Ardahan'da 7 köy yolunda ulaşım yapılamıyor.

Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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