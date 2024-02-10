Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum ve Ardahan'da 42 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 42 yerleşim yerine ulaşım gerçekleştirilemiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 11:23 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum ve Ardahan'da 42 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 42 yerleşim yerine ulaşım gerçekleştirilemiyor.

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 24 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

        Ardahan'da 18 köy yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Anne kız birlikte can verdi!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da konuştu:
        Bakan Tekin: Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekası üzerine kuruldu (2)
        Bakan Tekin: Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekası üzerine kuruldu (2)
        Bakan Tekin: Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekası üzerine kuruldu
        Bakan Tekin: Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekası üzerine kuruldu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da seçim koordinasyon merkezi açılışına...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da seçim koordinasyon merkezi açılışına...
        Polis "Uyandırma Servisi" denetimleriyle otobüs kazalarını önlemeye çalışıy...
        Polis "Uyandırma Servisi" denetimleriyle otobüs kazalarını önlemeye çalışıy...