Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 19:31 Güncelleme: 09.02.2024 - 19:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

        Bakan Tekin, Atatürk Üniversitesi'ndeki "Maarif Buluşmaları" programının ardından kent merkezinde Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

        Tekin, daha sonra MHP İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

        Bakan Yusuf Tekin, Erzurum Müzesi'nde AK Parti Erzurum Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Erzurum" programında da gençlerle bir araya geldi.

        Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

        Bakan Tekin'e ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Selami Altınok ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Kurtulmuş'tan Habertürk'e açıklamalar
        Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?
        Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Hamaney'in Facebook ve Instagram hesapları kaldırıldı
        Hamaney'in Facebook ve Instagram hesapları kaldırıldı
        Sağlık düzenlemesi neleri kapsıyor?
        Sağlık düzenlemesi neleri kapsıyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
        Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da konuştu:
        Bakan Tekin: Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekası üzerine kuruldu (2)
        Bakan Tekin: Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekası üzerine kuruldu (2)
        Bakan Tekin: Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekası üzerine kuruldu
        Bakan Tekin: Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekası üzerine kuruldu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da seçim koordinasyon merkezi açılışına...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da seçim koordinasyon merkezi açılışına...
        Polis "Uyandırma Servisi" denetimleriyle otobüs kazalarını önlemeye çalışıy...
        Polis "Uyandırma Servisi" denetimleriyle otobüs kazalarını önlemeye çalışıy...
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale get...
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale get...