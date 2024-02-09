Polis "Uyandırma Servisi" denetimleriyle otobüs kazalarını önlemeye çalışıyor

TALHA KOCA - Erzurum'da polis ekipleri, gece meydana gelen otobüs kazalarını önlemek amacıyla "Uyandırma Servisi" adı verilen denetimlerle, şoförlerin yorgunluk ve uyku belirtilerini takip ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, uluslararası yolcu taşımacılığının da yapıldığı güzergahta yer alan kentin giriş ve çıkışlarında araçları sık sık denetleniyor.

Ekipler, özellikle sabaha doğru, 04.00-07.00 saatleri arasında yolcu otobüslerine yönelik "Uyandırma Servisi" adını verdikleri denetim yapıyor.

Araçlarından indirilen sürücülere yönelik bazı sorgu ve denetimler yapan ekipler, bir süre sohbet ettikleri sürücülerin uyku ve yorgunluk durumlarını bir süre gözlemliyor.

Polis ekipleri, çok yorgun ve uykusuz olduğunu tespit ettikleri sürücülerin yedek şoförle değişim yapmasını istiyor.

- "Denetimlerle kazaları minimize etmeye çalışıyoruz"

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AA muhabirine, ülke genelinde tarifeli yolcu taşımacılığı yapan araçların denetlendiğini söyledi.

Yolcuların can ve mal güvenliğini sağlayıp kazaları önlemek için denetimleri sürdürdüklerini belirten Yırtar, "İlimizde geçen yıl 2 otobüs kazası oldu ve 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, 39 vatandaşımız da yaralandı. Bu denetimlerle kazaları minimize etmeye çalışıyoruz." dedi.

"Uyandırma Servisi" denetimlerinin haftanın her günü yapıldığını ifade eden Yırtar, şunları kaydetti:

"Gece yapılan kazalara baktığımızda genelde yorgunluk ve uykusuzluğa dayalı olduğunu ve kazaların araç sürücülerinin yeteri kadar dinlenmemesi, yorgunluğunu hissettiğinde yedek şoförü uyarmaması gibi konulardan kaynaklandığını görüyoruz. Otobüs kazalarını önlemek ve minimize etmek amacıyla Bölge Trafik Şube Müdürlüğümüze bağlı Aşkale, Horasan ve Oltu Bölge Trafik İstasyonu Amirliklerimizce kazaların olduğu, gece 2-8 saatlerinde denetimler yapılmakta. Denetimlerde sürücüler, otobüsten indirilerek hava almaları, uyku hallerinin giderilmesi sağlanmaktadır. Araçların takograf ve bilgileri, donanımları, ses ve ışık sistemleri ile kar lastiği kullanıp kullanmadığı denetlenmektedir. "

Yırtar, yapılan incelemelerde gündüz gerçekleşen kazaların şoförlerin genellikle hız, şerit ihlali ve seyir halinde cep telefonu kullanmasından dolayı olduğunu anlattı.

- "2023'te 16 bin 442 yolcu otobüsünü kontrol ettik"

Ekiplerin araçlara binip yolcuları emniyet kemeri takmaları için uyardığını söyleyen Yırtar, şöyle devam etti:

"Kazalar incelendiğinde otobüsler hacimli olduğu için yolcuların ve sürücülerin emniyet kemeri kullanmamasından dolayı araçta savruldukları, ölümlerin genelde araçla yol veya toprak arasına sıkışıp, ezilmesinden kaynaklandığı görülüyor. Biz de 2023'te 16 bin 442 yolcu otobüsünü kontrol ettik, bunların 3 bin 830'unu gece 2 ile sabah 8 arasında denetledik, denetimlerimiz devam ediyor. Ayrıca otogarda otobüs firmaları yöneticilerine araçların hangi riskleri taşıdığı ve hangi durumlarda kazalara karıştıkları konusunda bilgilendirilmeler yapılıp, istatistikteki bilgiler paylaşılmaktadır."

Yırtar, sefere çıkacak otobüsler ile sürücülerin de otogar polislerince denetlendiğini ve dikkat edilmesi gereken konularda ikazların yapıldığını sözlerine ekledi.

- "Kontrol maksadıyla araçlarımızdan iniyoruz, yorgunluğumuz gidiyor"

İstanbul'dan Erzurum'a yolcu taşıyan şoför Eser Kaya, uygulamaların önem taşıdığına işaret etti.

Kaya, yaklaşık 30 yıldır yollarda olduğunu belirterek, "Bu denetimlerden memnunuz. Hava alıp kontrol maksadıyla araçlarımızdan iniyoruz ve yorgunluğumuz böylelikle gidiyor, bunlar her yönüyle bize faydalı faaliyetler." ifadelerini kullandı.

Antalya'dan Iğdır'a yolcu taşıyan yolcu otobüsü şoförü Bahrettin Çalışoğlu da polislerin denetiminden memnun olduğunu söyledi.

İstanbul'dan Van'a giden yolcu otobüsü şoförü Murat Çelenk de uygulamayı beğendiğini anlatarak, "Can taşıyoruz, bu konularda dikkatli olmamız lazım. Bizler de dikkat etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.