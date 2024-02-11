Üniversiteler Arası Türkiye Snowboard ve Alp Disiplini Şampiyonası, Erzurum'da yapıldı

Kayak ve Snowboard Şampiyonası'nda dereceye giren takımlar ise şöyle:

Ferdi ve takım halinde gerçekleştirilen yarışların sonucunda, alp disiplini ve snowboard branşlarında dereceye giren sporcular şunlar:

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından, Erzurum'da düzenlenen Kış Spor Oyunları kapsamındaki Üniversiteler Arası Türkiye Snowboard ve Alp Disiplini Şampiyonası tamamlandı.

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