Erzurum'da çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da huzur uygulamasında 13 şahısta narkotik madde ele geçiren güven timleri, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheliyi de yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timlerince kasım ayında yapılan huzur uygulaması denetimlerinde, 1157 şahsın GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yapıldı.

Denetim kapsamında 97 aracı kontrol eden ve üst araması yaptıkları şahıslar üzerinden bir miktar esrar, kokain, uyuşturucu hap, metamfetamin ile tabanca ve 43 maksat dışı bıçak ele geçiren güven timleri, çeşitli suçlardan aranması olan 8 şahıs ile hırsızlık şüphelisi 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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