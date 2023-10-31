Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da trafik kurallarına uymayan 2 bin 124 sürücüye ceza kesildi

        Erzurum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 2 bin 124 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:51 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da trafik kurallarına uymayan 2 bin 124 sürücüye ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 2 bin 124 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri 23-30 Ekim'de il genelinde sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler denetimlerde, 165 emniyet kemeri, 294 hatalı park, 663 hız, 514 ışık, 46 şerit ihlali yapan ve 15 alkollü araç kullanan sürücüye ceza kesti.

        Denetimlerde, 10 sürücüye yayalara geçiş hakkı vermemekten ceza uygulanırken, 121 muayenesiz araç trafikten men edildi.

        Ayrıca 69 sürücüye seyir halindeyken telefon kullanmaktan, 49'una da ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

        Öte yandan 478 sürücüye de Trafik Kanunu'nun diğer maddelerine uymamaktan cezai işlem uygulandı.

        Ekipler, bir hafta boyunca kent genelinde yaptığı çalışmalarla 2 bin 124 sürücüye trafik kurallarına uymamaktan ceza kesti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da adliyede çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı
        Erzurum'da adliyede çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı
        Uykuda inme geçiren Erzurumlu çiftçi, 1 saatlik müdahaleyle felçli kalmakta...
        Uykuda inme geçiren Erzurumlu çiftçi, 1 saatlik müdahaleyle felçli kalmakta...
        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne ö...
        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne ö...
        Erzurum'da iş insanları için "E-Ticaret Buluşmaları" gerçekleştirildi
        Erzurum'da iş insanları için "E-Ticaret Buluşmaları" gerçekleştirildi
        Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aras EDAŞ eğitimde iş birliği yapacak
        Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aras EDAŞ eğitimde iş birliği yapacak
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası