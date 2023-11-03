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        Erzurum'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

        Erzurum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 22:53 Güncelleme: 03.11.2023 - 23:01
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        Erzurum'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Erzurum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Yunus Emre Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, bir süre sonra bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

        Kavgada 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak ve darp sonucu yaralandı, bir otomobil de zarar gördü.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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