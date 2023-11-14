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        Erzurum'da vücudunda uyuşturucu taşıyan şüpheli tutuklandı

        Erzurum'da, vücudunda kapsül halinde 1 kilo 134 gram afyon sakızı ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:53 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:06
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        Erzurum'da vücudunda uyuşturucu taşıyan şüpheli tutuklandı
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        Erzurum'da, vücudunda kapsül halinde 1 kilo 134 gram afyon sakızı ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler, durdurdukları yolcu otobüsünde durumundan şüphelendikleri bir kişinin vücudunda şişlik olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınarak Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürülen S.A'nın (17) çekilen röntgeninde, vücudunun çeşitli yerlerinde uyuşturucu kapsülleri bulunduğu belirlendi.

        Yapılan çalışma sonucu şüphelinin vücudunda kapsül halinde 1 kilo 134 gram afyon sakızı ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.​​​

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        Galeri

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