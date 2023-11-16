Şefkatle bakılan prematüre bebeklerin kuvözden anne kucağına yolculuğu

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakımda, kuvözlerdeki çoğu prematüre bebekler, sağlıkçıların "anne şefkatiyle" uyguladığı bakım ve tedavilerin ardından evlerine gönderiliyor.

Doğu Anadolu'daki illerde erken doğumla dünyaya gelen bebekler, 3 yıl önce hizmete giren Erzurum Şehir Hastanesinin Yenidoğan 2. ve 3. Düzey Yoğun Bakım Ünitelerinde tedaviye alınıyor.

Yapılan tetkik ve tahlillerin ardından bebeklerden hayati tehlikesi olanlar kuvözlerde yaşam destek cihazlarına bağlanıyor, biraz daha iyi durumda olanlara ise planlanan tedaviyle hayata tutunduruluyor.

Ünitelerde görevli 20 doktor, 100 hemşire ve 30 personel, 600-700 gram olan prematürelerin yanı sıra çeşitli hastalıkları olan yeni doğmuş bebeklere özenle bakıp kuvözlerde 7/24 takip ediyor.

Bebeklerin banyo, bakım ve beslenmelerini titizlikle yapan görevliler, bu süreçte temizlik ve hijyeni ön planda tutuyor. Birimde, belirli aralıklarda bebeklerini emziren annelere, hemşire ve doktorlarca eğitimler de veriliyor.

Tedavilerin ardından genel durumu düzelip 2 kiloyu aşan ve anne-bebek uyum odalarında bir süre gözlemlenen bebeklerin tedavileri, annelerinin kucağına alıp eve götürmesiyle son buluyor.

Anadolu Ajansı