Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Şefkatle bakılan prematüre bebeklerin kuvözden anne kucağına yolculuğu

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakımda, kuvözlerdeki çoğu prematüre bebekler, sağlıkçıların "anne şefkatiyle" uyguladığı bakım ve tedavilerin ardından evlerine gönderiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:54 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şefkatle bakılan prematüre bebeklerin kuvözden anne kucağına yolculuğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakımda, kuvözlerdeki çoğu prematüre bebekler, sağlıkçıların "anne şefkatiyle" uyguladığı bakım ve tedavilerin ardından evlerine gönderiliyor.

        Doğu Anadolu'daki illerde erken doğumla dünyaya gelen bebekler, 3 yıl önce hizmete giren Erzurum Şehir Hastanesinin Yenidoğan 2. ve 3. Düzey Yoğun Bakım Ünitelerinde tedaviye alınıyor.

        Yapılan tetkik ve tahlillerin ardından bebeklerden hayati tehlikesi olanlar kuvözlerde yaşam destek cihazlarına bağlanıyor, biraz daha iyi durumda olanlara ise planlanan tedaviyle hayata tutunduruluyor.

        Ünitelerde görevli 20 doktor, 100 hemşire ve 30 personel, 600-700 gram olan prematürelerin yanı sıra çeşitli hastalıkları olan yeni doğmuş bebeklere özenle bakıp kuvözlerde 7/24 takip ediyor.

        Bebeklerin banyo, bakım ve beslenmelerini titizlikle yapan görevliler, bu süreçte temizlik ve hijyeni ön planda tutuyor. Birimde, belirli aralıklarda bebeklerini emziren annelere, hemşire ve doktorlarca eğitimler de veriliyor.

        Tedavilerin ardından genel durumu düzelip 2 kiloyu aşan ve anne-bebek uyum odalarında bir süre gözlemlenen bebeklerin tedavileri, annelerinin kucağına alıp eve götürmesiyle son buluyor.

        Anadolu Ajansı

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Galatasaray'dan İlkay bombası!
        Galatasaray'dan İlkay bombası!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Baba katili cinayeti anlattı!
        Baba katili cinayeti anlattı!
        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        Kredili satış dibe vurdu
        Kredili satış dibe vurdu
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Ara ilaç olacak
        Ara ilaç olacak
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor

        Benzer Haberler

        Erzurum'daki tesiste devlet desteğiyle üretilen 360 ton balığın çoğu ihraç...
        Erzurum'daki tesiste devlet desteğiyle üretilen 360 ton balığın çoğu ihraç...
        Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Arslan, kamp yaptığı Erzurum'a altın kemer...
        Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Arslan, kamp yaptığı Erzurum'a altın kemer...
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurumspor FK, 12 haftada hanesine 16 puan yazdırdı
        Erzurumspor FK, 12 haftada hanesine 16 puan yazdırdı
        Erzurum'da yaralı bulunan çakal tedavinin ardından doğaya bırakıldı
        Erzurum'da yaralı bulunan çakal tedavinin ardından doğaya bırakıldı
        Prof. Dr. Sabuncuoğlu: 'Köpek görünce ağaç olacaksın' düşüncesi yanlış
        Prof. Dr. Sabuncuoğlu: 'Köpek görünce ağaç olacaksın' düşüncesi yanlış