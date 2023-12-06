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        Kargo kolileriyle kaçak sigara sevkiyatı yapmaya hazırlanan 4 kişi yakalandı

        Erzurum'da polis, kargo kolilerine saklanmış 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirdi, 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 17:21 Güncelleme: 06.12.2023 - 17:24
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        Kargo kolileriyle kaçak sigara sevkiyatı yapmaya hazırlanan 4 kişi yakalandı
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        Erzurum'da polis, kargo kolilerine saklanmış 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirdi, 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir firmanın kargo kolilerinde arama yaptı.

        Ekipler, açtıkları kolilerde 2 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

        Polisler kaçakçılıkla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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