Kargo kolileriyle kaçak sigara sevkiyatı yapmaya hazırlanan 4 kişi yakalandı

Erzurum'da polis, kargo kolilerine saklanmış 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirdi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir firmanın kargo kolilerinde arama yaptı.

Ekipler, açtıkları kolilerde 2 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Polisler kaçakçılıkla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.