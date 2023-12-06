Kargo kolileriyle kaçak sigara sevkiyatı yapmaya hazırlanan 4 kişi yakalandı
Erzurum'da polis, kargo kolilerine saklanmış 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirdi, 4 kişi gözaltına alındı.
Erzurum'da polis, kargo kolilerine saklanmış 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirdi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir firmanın kargo kolilerinde arama yaptı.
Ekipler, açtıkları kolilerde 2 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Polisler kaçakçılıkla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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