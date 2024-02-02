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        Erzurum'da yakalanan 3 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı

        Erzurum'da gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 13:45 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:45
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        Erzurum'da yakalanan 3 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
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        Erzurum'da gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube ekiplerinin il genelinde FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla E.A. ve H.Ö. ile örgütün öğrenci yapılanması içerisinde olduğu ileri sürülen aktif görevdeki hemşire A.D'yi yakaladı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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