Erzurum'da yakalanan 3 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
Erzurum'da gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı.
Erzurum'da gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube ekiplerinin il genelinde FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla E.A. ve H.Ö. ile örgütün öğrenci yapılanması içerisinde olduğu ileri sürülen aktif görevdeki hemşire A.D'yi yakaladı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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