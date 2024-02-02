Erzurumlu pazarcıların dondurucu soğukta ekmek mücadelesi TEVHİD FURKAN NEHRİ - Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Erzurum'da zor koşullara rağmen satışlarına devam eden pazarcılar, üşümemek için sürekli ateş yakıp kat kat elbise giyiyor.

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Erzurum'da zor koşullara rağmen satışlarına devam eden pazarcılar, üşümemek için sürekli ateş yakıp kat kat elbise giyiyor.

Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerden olan ve kar yağışı sebebiyle tamamen beyaza bürünen kentin pazarcı esnafı, geçim sıkıntısının yanı sıra dondurucu soğukla da mücadele ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere gece 25, gündüz ise 15 dereceye düştüğü şehirdeki pazarcılar, sabahın erken saatlerinde tezgahlarını hazırlama telaşına giriyor.

Saatler süren kurulum ve ürün yerleştirme işleminin ardından tezgahlarının başına geçen pazarcılar, üşümemek ve sattıkları yiyecekleri soğuktan korumak için çadır açıp pazar yerinde sobada ve tenekede ateş yakmak zorunda kalıyor.

- Üşümemek için 8 kat elbise

Üşümemek için kat kat elbise giyen pazarcıların sobalarından tüten dumanlar, pazar yerini kaplıyor.

Soğuk havaya rağmen müşterilerini güler yüz ve esprili sözlerle karşılayan pazarcılar, ellerindeki ürünlerin tamamına alıcı bulunca mutluluk yaşıyor.

Kentte 30 yıldır pazarcılık yapan Cahit Tarakçı, AA muhabirine, kış aylarında soğuklar nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyledi.

Tarakçı, çalıştığı günlerde yaklaşık 10 saat ayakta kaldığını belirterek, "8 kazak, 5 tane eşofman 3 tane de çorap giydim. Yine ısınmak çok zor, ısınamıyorum." dedi.

Pazarcı esnaflarından Murat Söylemez de kış aylarında pazarcı esnafının yüzde 80'inin tezgah açmadığını anlattı.

- "Ürünleri soğukta indirip bindirmekten nefesimiz kesiliyor"

Dondurucu soğukların etkili olduğunu anlatan Söylemez, şöyle konuştu:

"Hava çok soğuk. Malı tezgaha koyduğumuz zaman donuyor. Müşteri de şikayet ediyor. Çadır açıyoruz, ateş yakıyoruz. Biraz da sıkı giyiniyoruz. Şu an 8 kat giyindim. Sabah 8, akşam 5-6'ya kadar duruyoruz. Amacımız insanlara hizmet etmek. İnsanları başka yerlerde mağdur etmesinler. Bu mal burada 1 lirayken başka yerden 5 liraya fahiş fiyata almasınlar, derdimiz bu. Para kazanıyoruz ve faydamızla kazanıyoruz. İnsanlara faydamız olsun diye bu soğuğa katlanıyoruz. Yeri geliyor ürünleri soğukta indirip bindirmekten nefesimiz kesiliyor."

Abdurrahim Açar ise kış aylarında pazarcıların sancılı bir dönem geçirdiğini söyleyerek, "Mevsim olarak sıkıntılı bölge. Pazarcılık mesleğinde 3 ay 4 ay sancılı bir dönemimiz var ama mecbur çıkmak zorundayız. Soğukta ısınmak için bir şey de yapamıyoruz. Kahvehaneye yakın olunca gidip 5-10 dakika ısınıp geliyoruz. Kısır sezon dediğimiz bir sezon var. Yine de şükür kimseye muhtaç değiliz ekmek paramızı kazanıyoruz." diye konuştu.

Pazarda alışveriş yapan Harun Delikaya da pazarcı esnafın da düşünülmesi gerektiğini belirterek, "Kimse keyfinden bu soğukta burada durmaz. Çoluk çocuğuna ekmek götürmek için buradalar. Biz de hem ucuza alıyoruz hem de esnafımıza katkımız oluyor." dedi.