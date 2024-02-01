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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ziyaret

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 13:23 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:23
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ziyaret
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Tarım ve Orman İl Müdür Alparslan Kenger, Vali Mustafa Çiftçi'ye, kurumun 2023 faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Kenger, Vali Çiftçi'ye yaptığı sunumda, geçen yıl kentteki sebze, meyve, tarla bitkileri üretimi, su ürünleri yetiştiriciliği, hayvansal üretim, aşılama, küpeleme çalışmaları, kırsal kalkınma yatırımları, çiftçi destekleri ile proje uygulamalarını ve 2024 projelerini anlattı.

        Kentte geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığınca finanse edilen 11 projeye 18,8 milyon lira bütçe ayrıldı ve 1708 çiftçiye, 30 bin 541 dekarlık alana ekilmek üzere tohum dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sonbahar döneminde 26 bin dekar alanda ekilmek üzere 1320 çiftçiye 652 ton güzlük buğday tohumu verildi.

        Bakanlığın "Yenilikçi Yöntemlerle Seralarımız Hibrit Çeşitlerle Gelişiyor Projesi" kapsamında Aşkale, Aziziye, İspir, Narman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tortum, Uzundere ve Yakutiye ilçelerinde 955 çiftçi, 157 dekar alanın ekimi için 420 bin sebze fidesi desteği aldı.

        "Hınıs-İspir-Narman Fasulyesinin Yaygınlaştırılması Projesi"nde 513 dekar alanda ekilmek üzere 166 çiftçiye 5 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı ve son 8 yılda dağıtılan fasulye 55,5 tona ulaştı.

        "Kurak Araziler Nohut ile Yeşeriyor Projesi" ile Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Narman, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere ve Yakutiye ilçelerinde 249 çiftçiye 25 ton nohut tohumu dağıtıldı ve dağıtılan nohut son 3 yılda 45 tona yükseldi. Oltu'nun Ayvalı Mahallesi'nde zeytin yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak için 767 zeytin fidanı dağıtıldı ve 8 zeytin bahçesi kuuldu.

        Türkiye'de hayvansal üretimde 801 bin 591 büyükbaş hayvan sayısıyla 2. sırada yer alan Erzurum'daki ilk "Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu"nda 1304 araç, 43 bin 448 büyükbaş ve 4 bin 817 küçükbaş hayvan kontrol edildi.

        İl Müdürlüğü gıda da tüketici sağlığını korumak için 6 bin 62 gıda işletmesi 16 bin 919 kez denetlendi ve her işletmenin 2,83 kez denetlendiği kent bu oranla ülkede denetim ortalaması en yüksek il oldu.

        İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü geçen yıl bitkisel ve hayvansal üretim konularında düzenlenen 153 çiftçi toplantısında, 5 bin 286 çiftçiye eğitim verip, 31 kurs düzenlenerek 628 çiftçi çeşitli konularda bilgilendirildi.

        Su ürünleri yetiştiriciliğinde 37 kafes, 19 kıyı balıkçılığı olmak üzere toplam 54 tesiste 3 bin 961 ton alabalık üretilen kentte, ayrıca geçen yıl 513 bin olmak üzere son 7 yılda 1.3 milyon adet pullu sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı.

        Brifingin ardından Vali Mustafa Çiftçi, 2024 yılına yönelik hazırlanan projeleri inceleyerek kurum çalışanlarına çalışmalarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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