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        Erzurum'da trafik güvenliği için "elektronik gözler" aktifleştiriliyor

        TALHA KOCA - Erzurum'da yoğunlukla hıza dayalı trafik kazalarının yaşandığı koridorlara kurulan Elektronik Denetim Sistemi (EDS) ile trafik güvenliği artırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 11:06 Güncelleme: 20.09.2024 - 11:21
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        Erzurum'da trafik güvenliği için "elektronik gözler" aktifleştiriliyor
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        TALHA KOCA - Erzurum'da yoğunlukla hıza dayalı trafik kazalarının yaşandığı koridorlara kurulan Elektronik Denetim Sistemi (EDS) ile trafik güvenliği artırılıyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesince 23 Eylül'de faaliyete geçirilmesi planlanan EDS için kentte 15 denetim koridoru oluşturuldu.

        Trafikte can ve mal güvenliğinin üst seviyede sağlanması için geçilen sistemle 46 bin 800 metrelik kara yolu 93 kamera ile denetlenecek.

        Belirlenen koridorlarda sürücüler, "elektronik gözler"le 7 gün 24 saat esasına göre kayıt altına alınacak ve trafik kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulanacak.

        Teknolojik imkanlar sayesinde trafik güvenliğinin artırılması, kaza oranlarının düşürülmesi ve sürücü davranışlarının olumlu yönde değiştirilmesinin amaçlandığı çalışmayla hem can ve mal kayıpları önlenecek hem de daha düzenli bir trafik akışı sağlanacak.

        - "Hıza dayalı kazaların olduğu noktalar belirlenip çalışma yapıldı"

        İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AA muhabirine, kurulan sistem ile kazaların önüne geçip trafiği rahatlatmaya çalışacaklarını söyledi.

        Sistemin modern cihazlardan oluştuğunu ifade eden Yırtar, şöyle konuştu:

        "İlimizdeki hıza dayalı trafik kazalarının yoğunlaştığı 11 noktada en kısası 468 metre, en uzunu da 7 bin 702 metre olmak üzere 15 koridor tespit edilerek ilgili çalışmalar başlatıldı. Büyükşehir belediyemizin destekleriyle 93 kameralı bu koridorlarda EDS sistemlerimizin kurulumu tamamlandı ve 23 Eylül'de denetimlerimiz başlayacak. Kırmızı ışık ihlalleri, emniyet kemeri, cep telefonuyla konuşma, drift atma ve konvoy oluşturarak trafiği tıkama şeklindeki denetimlerimiz de KGYS kameralarımızla devam ediyor. 'Her yıl daha iyiye' sloganıyla devam eden trafik denetimlerimiz ilimiz genelinde 24 saat esaslı asayiş ekiplerimizin de desteğiyle devam edecek."

        Yırtar, sistemin kontrolü için özel bir merkez kurulduğunu belirterek, "Burada 7 personelimiz hizmet verecek ve KGYS ile EDS kameralarındaki hız ve diğer trafik kuralı ihlallerini tespit edecek. Dönem içinde ihtiyaç halinde yeni koridorlar da kurulacak. Sürücülerimizin can güvenliğini esas aldığımız bu sistemle hız ihlallerini ne kadar düşürürsek can kayıplarımızı da o kadar azaltacağımıza inanıyoruz. Bu sistemlerin hayata geçmesiyle halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamış olacağız." diye konuştu.

        Kurulan merkeze sadece belirlenen kişilerin kapıdaki yüz tanıma sistemi kilidini geçtikten sonra girebileceğini dile getiren Yırtar, trafik güvenliği için sürücülerin kurallara uymasını istedi.

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