Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Aile boyu milli kamp

        KASIM ayı sonunda Polonya'da Avrupa Şampiyonası 1'inci tur maçları oynayacak olan U19 Kadın Milli Takımı, Erzurum'da kamp yaparken, futbolculardan Selin Cemal ile Miray Ayhan'ın ailesi İngiltere ve Norveç'ten kente gelerek kızlarına destek verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:52 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile boyu milli kamp
        ABONE OL
        ABONE OL

        KASIM ayı sonunda Polonya'da Avrupa Şampiyonası 1'inci tur maçları oynayacak olan U19 Kadın Milli Takımı, Erzurum’da kamp yaparken, futbolculardan Selin Cemal ile Miray Ayhan'ın ailesi İngiltere ve Norveç'ten kente gelerek kızlarına destek verdi. İngiltere'nin Chelsea Kadın Futbol Takımı’nda oynayan Selin Cemal'in babası Tansel Cemal, "Oğlum iş hayatına atılırken kızım futbolcu oldu" dedi.

        Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı eteklerindeki Büyükşehir Belediyesi'nin Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ilk etap programı için kente gelen U19 Kadın Futbol Milli Takımı, teknik direktör Aytürk Kıyıcı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Milli futbolcular, sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapıyor. Yağmur- çamur, soğuk- sıcak demeden çalışmalarını sürdüren 29 sporcu, milli takıma girebilmek için hünerlerini sergiliyor.

        Cumartesi gününe kadar Palandöken'de kamplarını sürdürecek olan U19 Kadın Milli Takımı, eylülde Belarus ile iki hazırlık maçı yapacak. Kasım ayında Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası A liginde Polonya, Almanya ve İtalya ile mücadele edecek olan Kadın U19 Milli Takımının hedefi grupta kalmak.

        İNGİLTERE VE NORVEÇ'TEN GELDİLER

        U19 Kadın Milli Takımı'nda yer alan futbolculardan Selin Cemal ile Miray Ayhan'ın ailesi de onlarla Erzurum'a geldi. Erzurum'a İngiltere'den geldiklerini ve aslen Kıbrıslı olduklarını söyleyen baba Tansel Cemal, "Kızım İngiltere'nin Chelsea kadın takımında oynuyor. Kızımızı milli takıma davet ettiler. Biz de memnuniyetle kabul ettik ve eşim Figen ile geldik. Milli takım duygularımız ağır bastı. Biz de futbolu seviyoruz görmek istedik, bulunmak istedik ve kampa katılmadık. Biz ayrı kalıyoruz ama mümkün olduğu kadar takip ediyoruz. Kızım Selin Cemal 7 yaşından beri futbol oynuyor. Şimdi 17 yaşında. İki çocuğumuz var, bir erkek diğeri kız. Erkek olan İngiltere'de kaldı işine devam ediyor. Oğlum çalışıyor, kızım futbol oynuyor. Mutluyum" diye konuştu.

        Erzurum'a eşi Osman ile Norveç'ten geldiklerini belirten Hatice Ayhan ise "Kızımız milli takıma davet gördü, o yüzden biz de onunla bu gururu yaşamak için buraya geldik. Kızım geçen sene eylül ayından beri milli takımda. Önce U17, şimdi U19 oyuncusu olarak davet edildi. Ben şu an çalışmıyorum. Eşim Norveç'te gıda toptancısı. İki çocuğumuz var, biri erkek biri kız. Kız burada, oğlum Norveç'te çalışıyor. Oğlum da oynuyordu ama sakatlığı nedeniyle bırakmak zorunda kaldı. O yüzden kızım şu an devam ediyor. Kızım küçüklükten beri futbola ve hentbola meraklıydı. Futbol ağır bastı o yüzden şu an futbolcu. Gayet memnunuz. Kızımızı her zaman destekliyoruz. Onu en güzel yerlerde görmek isterim. Tabii ki önce A Milli Futbol takımında Türkiye'yi temsil etmesini isterim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        “Kimsenin kimseden korkusu olmasın!”
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        16 ilin valisi değişti
        16 ilin valisi değişti
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Arkadaşının kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
        Arkadaşının kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da baba ve oğlunun yolda bulduğu emekli maaşı sahibine ulaştırıldı
        Erzurum'da baba ve oğlunun yolda bulduğu emekli maaşı sahibine ulaştırıldı
        Devlet korumasındaki çocuklar, Erzurumlu Kore gazisinin gününü kutladı
        Devlet korumasındaki çocuklar, Erzurumlu Kore gazisinin gününü kutladı
        Erzurum'da jandarma ekipleri tarihi Toparlak Tabyası'nda "mıntıka" temizliğ...
        Erzurum'da jandarma ekipleri tarihi Toparlak Tabyası'nda "mıntıka" temizliğ...
        Erzurum'da üniversite kazanan öğrencileri gençlik liderleri ve görevliler k...
        Erzurum'da üniversite kazanan öğrencileri gençlik liderleri ve görevliler k...
        Erzurum'un tarihi Büyük Palandöken Tabyası bir asrı aşkındır ayakta duruyor
        Erzurum'un tarihi Büyük Palandöken Tabyası bir asrı aşkındır ayakta duruyor
        Türk araştırma görevlisinin ABD'de katıldığı çalışma, ilaç sektörüne katkı...
        Türk araştırma görevlisinin ABD'de katıldığı çalışma, ilaç sektörüne katkı...